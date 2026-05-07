МВД Германии планирует реформу спецслужб: их полномочия заметно вырастут

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил о планах расширить полномочия немецких спецслужб. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, глава МВД намерен укрепить Федеральную разведывательную службу Германии и Ведомство по охране конституции. Добриндт хочет превратить их в более мощные структуры, способные добывать значительно больше разведданных.
Реформа предполагает усиление возможностей по наблюдению за террористическими группировками. В правительстве ФРГ обеспокоены тем, что Германия во многом зависит от данных иностранных спецслужб, в том числе США, и опасаются возможного сокращения обмена информацией.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах сократить численность американского военного контингента в Германии. По его словам, из страны могут быть выведены более 5 тысяч военнослужащих.
В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение Вашингтона не стало неожиданностью для Берлина. Он добавил, что НАТО должна становиться более европейской.