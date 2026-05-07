AFP: лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса покинул воды Кабо-Верде

Круизный лайнер MV Hondius, который находился в водах Кабо-Верде, направился на Канарские острова, информирует Agence France-Presse.
На борту судна была зафиксирована вспышка хантавируса. По данным агентства, лайнер, который следовал из Аргентины, должен был пришвартоваться через три дня в порту Гранадилья (остров Тенерифе). Власти Кабо-Верде не разрешили ему зайти в акваторию порта Прая (столица Кабо-Верде), и он несколько дней находился на якоре.
С борта круизного лайнера эвакуированы три человека. Речь идёт о гражданах Британии, ФРГ и Нидерландов. У них подозревается хантавирус. Сначала их доставили в международный аэропорт Прая для отправки спецрейсами в Нидерланды и на Канарские острова. Состояние двоих эвакуированных оценивается как тяжёлое.
По данным компании Oceanwide Expeditions, которой принадлежит MV Hondius, два пассажира прилетели в Нидерланды.
«Компания Oceanwide Expeditions подтверждает, что первый из двух медицинских самолётов, перевозивших двух из трёх человек, доставленных с судна MV Hondius, приземлился в Нидерландах», — заявили в компании.
Второй медицинский борт с третьим пассажиром задерживается. Состояние эвакуированного остаётся стабильным.
Ранее сообщалось, что у пациента из Швейцарии выявлен случай заражения хантавирусом Андес — одной из наиболее опасных разновидностей инфекции.