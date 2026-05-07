В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессий новорожденных

«Во-первых, ГОСТ на фотосессии новорожденных рождался у меня на глазах. И связано это было с тем, что появилось очень много предложений по съемке новорожденных. Но для меня, конечно, как для врача-педиатра, было больно смотреть порой на те условия, в которых фотографировали детей, и то, как их там “сворачивали”. Понятно, что новорожденный ребенок достаточно пластичный, но всему есть свои пределы. Это было уже около 10 лет назад, мы тогда инициировали создание первого ГОСТа на фотосессию для новорожденных», — заключила депутат.