Миронов предложил запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с идеей запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной недвижимостью.
«Мы внесем законопроект о запрете для чиновников и их семей на владение зарубежной недвижимостью, а также об ответственности за сокрытие такого владения», — сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, человек, который противится победе своей страны, — это «тихий коррупционер», который накопил за «душонкой» капитал и подготовил «запасной аэродром» в виде дома или квартиры за рубежом.
«Такие люди недостойны государственной службы и представляют для страны угрозу», — сказал лидер партии.