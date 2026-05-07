В Хабаровске 7 мая воздух прогреется до +18 градусов

В Хабаровском крае 7 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от +5 до +7 градусов, днём столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов. Ветер западный со скоростью 8−13 метров в секунду.
В южных районах края местами пройдёт кратковременный дождь. Ночные температуры здесь составят от +1 до +6 градусов, дневные — от +15 до +20 градусов при западном ветре 6−11 метров в секунду. В центральных районах местами также возможен небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от −2 до +6 градусов, днём от +9 до +19 градусов. Ветер различных направлений 4−11 метров в секунду.
На севере региона существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до −5…+2 градусов, днём воздух прогреется до +2…+15 градусов. Ветер западных направлений 3−11 метров в секунду.
В целом погода благоприятна для прогулок и работ на открытом воздухе, однако жителям южных и центральных районов стоит взять с собой зонты.
