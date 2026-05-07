Юрист объяснила, как быть при обнаружении чужого кредита на свое имя

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Если вы обнаружили, что на ваше имя оформили кредит, действовать нужно быстро и по алгоритму. О том, куда обращаться, агентству «Прайм» рассказала адвокат Анастасия Яковлева.
«В заявлении в полицию максимально подробно укажите все обстоятельства, подтверждающие вашу непричастность: детализацию СМС, факты взлома устройств, сканы писем от “Госуслуг”. Любая информация поможет доказать, что вы не имели отношения к оформлению кредита», — пояснила эксперт.
Сначала сообщите в банк или МФО, запросите внутреннее расследование. Затем напишите заявление в полицию, приложив копию обращения в финансовую организацию. Полученный талон-уведомление передайте в банк. Он обязан ответить за 15 дней. Если последует отказ — обращайтесь в суд: только он может признать договор недействительным. Других инстанций для этого нет, заключила Яковлева.