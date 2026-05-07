Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после дальнего похода в АТР

Отряд боевых судов Тихоокеанского флота преодолел почти 9 тыс. морских миль в ходе миссии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он вернулся в порт Владивостока. Об этом информирует пресс-служба ТОФ.
«Отряд кораблей ТОФ в составе дизель-электрической подводной лодки “Петропавловск-Камчатский”, корвета “Громкий” и морского буксира “Андрей Степанов” прибыл во Владивосток, завершив выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион», — передает пресс-служба.
Отряд преодолел в общей сложности 9 тыс. морских миль, пересек 7 морей и 4 пролива.
Дальнее плавание отряд кораблей начал в начале марта 2026 года.
Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что Россия будет наращивать мощь Вооруженных сил и флота, принимая во внимание, в частности, выводы из спецоперации.