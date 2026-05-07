Кравцов: в России нет катастрофы с дефицитом учителей

Минпросвещения заявило о нехватке педагогов в сельских школах.

Источник: Комсомольская правда

В России нет катастрофической ситуации с нехваткой учителей, однако проблема кадрового обеспечения сохраняется в сельских школах. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«От разных регионов по-разному. Но говорить о какой-то катастрофе или серьезной ситуации [неправильно] — в разных школах все по-разному», — сказал министр в интервью ТАСС.

Кравцов подчеркнул, что для решения этих задач действуют специальные меры поддержки. В их числе программа «Земский учитель», система целевого обучения и другие инициативы, направленные на привлечение педагогов в школы.