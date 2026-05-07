Религиовед Юдин рассказал, чем запомнится первый год Льва XIV на посту

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV, который год находится на своем посту, за время службы запомнился конфликтом с президентом США Дональдом Трампом, корректировкой в сторону традиции Римско-католической церкви и умеренным диалогом с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом рассказал ТАСС доцент Центра изучения религий РГГУ, религиовед и историк-ватиканист Алексей Юдин.
7 мая исполняется год как Роберт Фрэнсис Первост стал Папой Римским Львом XIV.
«Мы видим, что нет никаких ярких событий, каких-то встреч и так далее, одновременно нет никаких больших сложностей, то есть сейчас какой-то очень умеренный, аккуратный коридор», — сказал религиовед, говоря о взаимоотношениях РПЦ и Ватикана.
«Он [Лев XIV] — папа “золотой середины”. То есть Франциск допускал очень много неожиданных для римских епископов высказываний, жестов. И задача Папы Льва — сбалансировать ситуацию», — сказал Юдин, дополнив, что цель понтифика — сделать корректировку ближе к традиции Римско-католической церкви.
Конфликт с Трампом.
Словесный конфликт Льва XIV и американского президента стал первым в 21-м веке, продолжил эксперт.
«Это [конфликт Папы Римского и Трампа] впервые в 21-м веке такой, пока еще словесный конфликт с лидером мировой державы», — рассказал Юдин.
Он отметил, что исторически у католической церкви всегда были конфликты с властью. Трамп разочаровался во Льве XIV, поскольку думал, что Папа Римский американского происхождения выстроит хорошие отношения с президентом США, заключил эксперт.
Ранее президент США выступил с критикой понтифика, заявив, что он «наносит вред многочисленным католикам», поскольку якобы не возражает против того, чтобы Иран имел ядерное оружие. Примерно такие же претензии ранее американский лидер предъявлял к ряду европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, мотивируя их согласие с «атомной бомбой у Тегерана» тем, что они не оказали помощи США в военной операции против Ирана.
Лидер США не первый раз критикует Папу Римского. После того, как Лев XIV выступил с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивались как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке, Трамп написал в Truth Social, что «этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы Папой Римским. Понтифик после этого заявил, что не намерен вступать с американским лидером в дискуссию и продолжит осуждать войну.
В связи с «атомным оружием» Лев XIV напомнил, что Святой престол всегда выступал против любого оружия.