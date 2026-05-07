Религиовед Юдин рассказал, чем запомнится первый год Льва XIV на посту

Понтифик провел корректировку курса церкви в сторону традиций, отметил доцент Центра изучения религий РГГУ.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV, который год находится на своем посту, за время службы запомнился конфликтом с президентом США Дональдом Трампом, корректировкой в сторону традиции Римско-католической церкви и умеренным диалогом с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом рассказал ТАСС доцент Центра изучения религий РГГУ, религиовед и историк-ватиканист Алексей Юдин.

7 мая исполняется год как Роберт Фрэнсис Первост стал Папой Римским Львом XIV.

«Мы видим, что нет никаких ярких событий, каких-то встреч и так далее, одновременно нет никаких больших сложностей, то есть сейчас какой-то очень умеренный, аккуратный коридор», — сказал религиовед, говоря о взаимоотношениях РПЦ и Ватикана.

«Он [Лев XIV] — папа “золотой середины”. То есть Франциск допускал очень много неожиданных для римских епископов высказываний, жестов. И задача Папы Льва — сбалансировать ситуацию», — сказал Юдин, дополнив, что цель понтифика — сделать корректировку ближе к традиции Римско-католической церкви.

Конфликт с Трампом.

Словесный конфликт Льва XIV и американского президента стал первым в 21-м веке, продолжил эксперт.

«Это [конфликт Папы Римского и Трампа] впервые в 21-м веке такой, пока еще словесный конфликт с лидером мировой державы», — рассказал Юдин.

Он отметил, что исторически у католической церкви всегда были конфликты с властью. Трамп разочаровался во Льве XIV, поскольку думал, что Папа Римский американского происхождения выстроит хорошие отношения с президентом США, заключил эксперт.

Ранее президент США выступил с критикой понтифика, заявив, что он «наносит вред многочисленным католикам», поскольку якобы не возражает против того, чтобы Иран имел ядерное оружие. Примерно такие же претензии ранее американский лидер предъявлял к ряду европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, мотивируя их согласие с «атомной бомбой у Тегерана» тем, что они не оказали помощи США в военной операции против Ирана.

Лидер США не первый раз критикует Папу Римского. После того, как Лев XIV выступил с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивались как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке, Трамп написал в Truth Social, что «этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы Папой Римским. Понтифик после этого заявил, что не намерен вступать с американским лидером в дискуссию и продолжит осуждать войну.

В связи с «атомным оружием» Лев XIV напомнил, что Святой престол всегда выступал против любого оружия.

Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
Читать дальше