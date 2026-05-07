Религиовед Юдин рассказал, чем запомнится первый год Льва XIV на посту

Лидер США не первый раз критикует Папу Римского. После того, как Лев XIV выступил с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивались как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке, Трамп написал в Truth Social, что «этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы Папой Римским. Понтифик после этого заявил, что не намерен вступать с американским лидером в дискуссию и продолжит осуждать войну.