Кардиологи назвали неочевидный фактор риска инсульта

В рамках крупнейшего анализа данных UK Biobank ученые наблюдали за 460 тысячами человек в течение 14 лет. За это время было зафиксировано более 12 тысяч инсультов. Минимальный риск наблюдается при пульсе 60−69 ударов в минуту. При значениях ниже 50 риск возрастает на 25 процентов, а при выше 90 — на 45 процентов.