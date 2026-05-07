Кардиологи назвали неочевидный фактор риска инсульта

Слишком низкий и слишком высокий пульс в состоянии покоя могут повышать риск инсульта. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты на конференции European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2026.
В рамках крупнейшего анализа данных UK Biobank ученые наблюдали за 460 тысячами человек в течение 14 лет. За это время было зафиксировано более 12 тысяч инсультов. Минимальный риск наблюдается при пульсе 60−69 ударов в минуту. При значениях ниже 50 риск возрастает на 25 процентов, а при выше 90 — на 45 процентов.
Связь сохранялась даже с учетом таких факторов, как гипертония, диабет и фибрилляция предсердий. Однако эффект характерен в основном для людей без фибрилляции — у них частота пульса может служить дополнительным индикатором риска.
Авторы конференции объясняют, что при слишком низком пульсе снижается кровоток к мозгу, а при высоком возрастает нагрузка на сосуды. Ученые подчеркивают, что частота сердечных сокращений — простой показатель, на который стоит обращать больше внимания при оценке сердечно-сосудистого риска.
