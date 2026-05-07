«Эпохальный перелом»: Мерц рассказал о нарастающем давлении на Германию

Германия сталкивается с «эпохальным переломом». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Политик отметил, что происходящие в мире перемены накладываются на внутренние сложности Германии.
«Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», — сказал канцлер.
Мерц добавил, что Германия еженедельно сталкивается с новыми вызовами и кризисами. Он назвал текущие процессы взрывными. По его словам, они создают значительное давление на ФРГ и требуют быстрых решений.
Ранее KP.RU сообщал, что экономика Германии может столкнуться с рецессией уже в 2026 году на фоне планируемых торговых мер со стороны США. Глава мюнхенского института IFO Клеменс Фюст уточнил, что повышение пошлин ударит по немецкой автомобильной промышленности.