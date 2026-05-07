Эксперт Шахмарданов: в РФ есть вакцины от всех подтипов клещевого энцефалита

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Отечественные и импортные вакцины от клещевого энцефалита доступны в России, они эффективны против всех известных подтипов вируса. Об этом рассказал ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.
«В России зарегистрированы и доступны как отечественные, так и импортные вакцины. Все они являются инактивированными (“убитыми”), то есть не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание. Это делает их безопасными. Все эти вакцины эффективны против всех известных подтипов вируса клещевого энцефалита (дальневосточного, уральского, европейского). По данным ВОЗ, в теории они взаимозаменяемы, но для курса первичной вакцинации желательно использовать один и тот же препарат», — сказал эксперт.
Шахмарданов объяснил, что для формирования надежного и длительного иммунитета необходимо пройти первичный курс и затем вовремя делать ревакцинации. Стандартная схема для большинства вакцин выглядит так: вводится первая доза, через 1−7 месяцев — вторая (защита начинает формироваться через 2 недели после этого укола), еще через год — третья. После этого, по словам эксперта, для поддержания иммунитета необходима ревакцинация каждые 3−5 лет. Интервал зависит от возраста человека и особенностей конкретной вакцины.
Шахмарданов подчеркнул, что существует и ускоренная схема. Например, у некоторых вакцин вторую дозу можно ввести уже через 14 дней после первой. Однако завершить эту двухдозовую схему необходимо за 2 недели до предполагаемого выезда в эндемичную зону, чтобы иммунитет успел сформироваться.
Эксперт напомнил, что, как и у любой медицинской процедуры, у вакцинации есть абсолютные и временные противопоказания. Так, вообще нельзя делать прививку тем, у кого проявилась сильная аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины, есть аллергия на компоненты вакцины (например, на куриный белок) или имеются тяжелые острые или хронические заболевания в стадии обострения. Среди временных противопоказаний — острые инфекционные заболевания (ОРВИ, кишечные инфекции) — тогда прививку делают через 2−4 недели после полного выздоровления, обострение хронических болезней — вакцинацию проводят в период ремиссии.