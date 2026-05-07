Трамп заявил, что Иран якобы согласен отказаться от ядерного оружия

Трамп сделал заявление об отказе Ирана от ЯО.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран якобы добровольно отказался от ядерного оружия. Хозяин Белого дома сообщил об этом в своем выступлении перед СМИ в среду, 6 мая.

«Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», — сказал он журналистам.

Ранее американский лидер отметил, что Иран сохранил примерно 15% своих возможностей по производству ракет, и Вашингтон намерен уничтожить и эти остатки.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос о том, действует ли перемирие между США и Ираном после столкновений в Ормузском проливе и ракетных ударов по ОАЭ.

Al Arabiya передавал, что в проекте сделки между США и Ираном есть два ключевых пункта: обогащение урана и разблокировка замороженных финансовых средств Исламской Республики. При этом Иран все еще анализирует американские инициативы и пока не дал по ним ответа.

