В Хабаровске прошёл митинг-концерт в честь 81-й годовщины Победы

В Хабаровске в сквере у памятника самолёту Су-7Б на Восточном шоссе состоялся торжественный митинг-концерт, посвящённый 81-й годовщине Великой Победы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие, организованное мэрией Хабаровска, объединило ветеранов фронта и тыла, участников специальной военной операции, военнослужащих, молодёжь и общественников. Мэр Сергей Кравчук поблагодарил собравшихся за верность традициям и сохранение исторической правды.
Самым ярким моментом стало выступление самого большого непрофессионального детского хора Хабаровска. Более 250 учеников начальных классов Многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады исполнили патриотическую песню «Священная война».
«В этом году мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы. Глядя на этот огромный детский хор, на то, с каким чувством ребята исполняют песни победителей, понимаешь — связь поколений неразрывна. Сейчас, как и в 1941—1945 годах также идёт война на полях сражений СВО. Герои СВО, как и ветераны Великой Отечественной войны, защищают будущее нашей страны. Мы помним подвиг отцов и дедов и гордимся теми, кто сегодня защищает интересы России», — сказал Сергей Кравчук.
К горожанам также обратился участник СВО, депутат Хабаровской городской думы Максим Траханов. Он подчеркнул, что борьба с нацизмом продолжается и сегодня, а поддержка тыла крайне важна для тех, кто находится на передовой. «Будьте сильны и едины — от этого напрямую зависит успех и наше спокойствие на фронте», — заявил он.
Творческие коллективы города представили театрализованную постановку о событиях военных лет, прозвучали легендарные песни Победы. Одним из самых эмоциональных моментов стал марш «Бессмертного полка», в котором ученики лицея пронесли портреты своих героических предков. Мэрия Хабаровска также организовала накануне открытие памятного знака лётному составу, погибшему при исполнении воинского долга.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru