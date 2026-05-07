В Хабаровске прошёл митинг-концерт в честь 81-й годовщины Победы

«В этом году мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы. Глядя на этот огромный детский хор, на то, с каким чувством ребята исполняют песни победителей, понимаешь — связь поколений неразрывна. Сейчас, как и в 1941—1945 годах также идёт война на полях сражений СВО. Герои СВО, как и ветераны Великой Отечественной войны, защищают будущее нашей страны. Мы помним подвиг отцов и дедов и гордимся теми, кто сегодня защищает интересы России», — сказал Сергей Кравчук.