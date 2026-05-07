Школьники Хабаровского края пройдут «Дорогами Победы»

В Хабаровском крае стартовала всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы». Школьники и молодежь смогут бесплатно посетить автобусные экскурсии, посвященные героическим страницам истории России и подвигу советского народа. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект организован АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Мы вместе» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».
Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Алексей Парамонов отметил, что программа «Дороги Победы» получила высокую оценку Президента России Владимира Путина. Поскольку 2026 год объявлен Годом единства народов России, все маршруты разработаны с учетом исторической, культурной и этнографической специфики региона. В формате четырехчасовой экскурсии школьники и студенты смогут погрузиться в героическое прошлое краевой столицы.
В программу экскурсионного маршрута «Хабаровск — город Воинской Славы» входит посещение ключевых мемориальных комплексов. Кульминацией станет визит в краевой краеведческий музей им. Н. И. Гродекова, где представлены уникальные экспонаты: архивные документы, оружие, награды и личные вещи солдат. Ребята узнают о вкладе дальневосточников в победу над фашизмом и о роли региона в защите восточных рубежей России.
Руководитель хабаровской туристической компании (региональный представитель программы «Дороги Победы») Татьяна Яковенко отметила, что проект реализуется второй год подряд.
— Мы надеемся, что это станет доброй традицией. Рады, что Президент уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Мы видим огромную потребность в этих экскурсиях. Проведена уже треть от запланированных экскурсий, получаем только положительные восторженные отзывы, — сказала Татьяна Яковенко.
Проект продлится до конца сентября. Всего планируется принять 1140 участников.
В прошлом году было организовано 30 экскурсий, которые посетили дети и молодежь в возрасте от 8 до 22 лет.