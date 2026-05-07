Эксперт Подольская: получающие зарплату 10 числа в мае получат ее досрочно

Эксперт объяснила, что в 2026 году 10 мая приходится на воскресенье, а 9 и 11 мая также являются выходными днями в связи с празднованием Дня Победы. Перенос выплаты на 12 мая был бы неправомерным, поскольку это означало бы задержку зарплаты, при этом 8 мая является сокращенным предпраздничным рабочим днем, однако это не меняет обязанности работодателя произвести выплату именно до начала длинных выходных, добавила Подольская.