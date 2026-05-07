Эксперт Подольская: получающие зарплату 10 числа в мае получат ее досрочно

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россияне, которым стандартно начисляют зарплату 10 числа каждого месяца, в мае этого года получат ее заранее — в пятницу. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«В мае 2026 года при установленной дате выплаты зарплаты 10-го числа работодатель должен перечислить деньги заранее — 8 мая, в пятницу», — сказала Подольская.
По ее словам, это связано с нормой Трудового кодекса: если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, зарплата выплачивается в ближайший предшествующий этой дате рабочий день.
Эксперт объяснила, что в 2026 году 10 мая приходится на воскресенье, а 9 и 11 мая также являются выходными днями в связи с празднованием Дня Победы. Перенос выплаты на 12 мая был бы неправомерным, поскольку это означало бы задержку зарплаты, при этом 8 мая является сокращенным предпраздничным рабочим днем, однако это не меняет обязанности работодателя произвести выплату именно до начала длинных выходных, добавила Подольская.