В Аргентине проверят мышей на хантавирус в месте отправки круизного лайнера

В Аргентине установили часть маршрута супругов из Нидерландов, которые первыми из пассажиров на судне MV Hondius пожаловались на симптомы хантавируса.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты выборочно исследуют мышей в провинции Огненная Земля на юге Аргентины, чтобы проверить грызунов на хантавирус после вспышки заболевания на круизном лайнере MV Hondius, отправившемся в рейс из местного города Ушуайя, сообщило аргентинское министерство здравоохранения.

Ведомство подчеркнуло, что сейчас в стране пациентов с этой инфекцией не выявлено.

«Специалисты Института имени Мальбрана направятся в Ушуайю для отлова и исследования грызунов в районах, где находились заболевшие, с целью выявления возможного присутствия вируса в природных резервуарах», — уточняют в министерстве.

Отмечается, что с 1996 года в Аргентине действует требование об обязательном информировании о случаях инфицирования хантавирусом. За указанное время таких фактов на Огненной Земле не фиксировалось.

В минздраве обратили внимание, что на MV Hondius произошла вспышка андского штамма хантавируса. Эта разновидность возбудителя распространена в аргентинских провинциях Чубут, Рио-Негро, Неукен и на юге Чили.

Аргентинские власти смогли узнать часть маршрута супругов из Нидерландов, которые первыми из пассжиров пожаловались на плохое самочувствие. Они и ещё один человек скончались. Четвёртый заболевший находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга.

Всего на судне было установлено восемь случаев заражения хантавирусом. Его инкубационный период может достигать нескольких недель, что усложняет своевременное обнаружение новых заболевших.

В целях борьбы с распространением инфекции пассажирам предписали не выходить из кают. Всего на борту лайнера находятся примерно 150 человек. В составе команды корабля есть один гражданин РФ.

Напомним, ранее aif.ru перевёл статью газеты Daily Mail, в которой было представлено мнение британских специалистов, допускающих, что хантавирус может спровоцировать следующую масштабную пандемию.