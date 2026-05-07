Швейцария готова принять у себя переговоры США и Ирана

«Швейцария всегда готова предложить свои добрые услуги», — сказала дипломат.
Представитель швейцарского МИД подчеркнула, что Берн поддержит любое дипломатическое усилие на пути к миру.
Как заявил хозяин Белого дома, Тегеран якобы добровольно отказался от ядерного оружия. По словам Дональда Трампа, Иран попросту не может иметь ЯО.
По данным телеканала Al Arabiya, США и Иран дорабатывают предварительную сделку о прекращении огня в зоне Персидского залива.
Президент США 6 мая заявил, что переговоры с Ираном прошли успешно и идут к финальной стадии. Трамп также отметил, что за последние 24 часа консультации были продуктивными.