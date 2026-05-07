Швейцария готова принять у себя переговоры США и Ирана

МИД Швейцарии заявил о готовности поддержать любое дипломатическое усилие на пути к миру.

Источник: Комсомольская правда

Швейцария выразила готовность стать площадкой для переговоров между США и Ираном. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД Мелани Гугельманн.

«Швейцария всегда готова предложить свои добрые услуги», — сказала дипломат.

Представитель швейцарского МИД подчеркнула, что Берн поддержит любое дипломатическое усилие на пути к миру.

Как заявил хозяин Белого дома, Тегеран якобы добровольно отказался от ядерного оружия. По словам Дональда Трампа, Иран попросту не может иметь ЯО.

По данным телеканала Al Arabiya, США и Иран дорабатывают предварительную сделку о прекращении огня в зоне Персидского залива.

Президент США 6 мая заявил, что переговоры с Ираном прошли успешно и идут к финальной стадии. Трамп также отметил, что за последние 24 часа консультации были продуктивными.

