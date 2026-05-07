Средняя зарплата в России за последние 10 лет выросла почти в три раза

МСОКВА, 7 мая. /ТАСС/. Средняя заработная плата в России за десятилетний период увеличилась почти в три раза. Об этом рассказала в беседе с ТАСС доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«За последние 10 лет заработная плата выросла почти в 3 раза, с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025 году», — отметила Иванова-Швец.
Кроме того, эксперт обратила внимание, что в 3 раза за период с 2016 по 2025 год увеличился размер МРОТ. «А накопленная инфляция, по официальным источникам, за этот же период составила 147,4%. Очевидно, что рост средней заработной платы и МРОТ опередил уровень инфляции», — подытожила она.