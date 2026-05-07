Белый дом назвал Иран главной угрозой для США на Ближнем Востоке

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа считает, что Иран является главной угрозой США на Ближнем Востоке, следует из новой стратегии, касающейся противодействия терроризму.
«Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана, как напрямую, в виде его ядерного и ракетного потенциала, так и косвенно, в виде миллиардов долларов, которые он направляет своим террористическим прокси, включая “Хезболлу”», — говорится в документе.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. По словам Трампа, Иран отказался от разработки ядерного оружия.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше