В Хабаровском крае рыбак утонул, выпав из лодки

В МЧС традиционно напоминают, что на воде даже привычная рыбалка может стать опасной. Лодку перед выходом нужно проверять заранее, спасательный жилет должен быть надет, а не лежать рядом, и особенно осторожным следует быть весной, когда вода ещё холодная, а внезапное падение за борт почти не оставляет времени на ошибку.