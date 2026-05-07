В Хабаровском крае рыбак утонул, выпав из лодки

В Хабаровском крае 68-летний мужчина погиб на воде во время рыбалки. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Трагедия произошла в селе Гродеково района имени Лазо. По предварительным данным, мужчина находился на озере в резиновой лодке, в какой-то момент выпал за борт и утонул. Его тело позже обнаружили местные жители.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, был ли на погибшем спасательный жилет, в каком состоянии находилась лодка и мог ли мужчина самостоятельно выбраться на берег.
С началом дачной навигации к воде массово потянулись дачники, рыбаки и отдыхающие. Первые теплоходы с речного вокзала Хабаровска на острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский вышли также 1 мая, а вместе с пассажирами на левобережье отправились межведомственные патрульные группы.
В МЧС традиционно напоминают, что на воде даже привычная рыбалка может стать опасной. Лодку перед выходом нужно проверять заранее, спасательный жилет должен быть надет, а не лежать рядом, и особенно осторожным следует быть весной, когда вода ещё холодная, а внезапное падение за борт почти не оставляет времени на ошибку.