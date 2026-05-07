Названы топ-10 мест для путешествий на автомобиле в Хабаровском крае

Министерство туризма Хабаровского края собрало подборку из десяти локаций, куда можно махнуть на машине на выходные или в короткий отпуск. Среди них — озеро лотосов, петроглифы Сикачи-Аляна, Амурский мост и сопка Змеиная. Все маршруты доступны для семейных поездок с детьми, а большинство точек либо бесплатны, либо берут символическую плату за вход. Развитие такой инфраструктуры идет в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Владимиром Путиным.
Автотуризм сегодня набирает обороты по всей стране, и Хабаровский край здесь не исключение. Возможность выстроить маршрут под себя, не зависеть от расписания поездов и самолетов, остановиться в любом понравившемся месте — за это формат и любят. Регион отвечает на запрос: подборка минтуризма включает и знаковые места, и не самые раскрученные, но оттого не менее живописные точки.
В список вошли Амурский мост и музей при нем, озеро лотосов в селе Галкино, зоосад «Приамурский» имени Сысоева, знаменитые петроглифы Сикачи-Аляна, Свято-Петропавловский женский монастырь в селе Петропавловка, сопка Змеиная на территории Хехцирского заказника, Большехехцирский заповедник и улиточная экоферма «Голос Хехцира». Для тех, кто готов забраться подальше, рекомендуют Анюйский национальный парк и горное озеро Амут — места, ради которых стоит заложить на поездку не один день.
В краевом минтуризме напоминают, что расстояния между объектами приличные, а климат резко континентальный, так что без подготовки в путь лучше не отправляться. С собой советуют брать воду, перекус, фонарик, спрей от комаров и обязательно теплую одежду. В заповедники и на охраняемые территории нужно заранее оформлять разрешения, иначе вместо пикника можно получить штраф.
Более подробную информацию о маршрутах и условиях посещения можно найти на Национальном туристическом портале «Путешествуем.рф», который также развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Так что тем, кто на майские праздники еще не распланировал выходные, самое время заглянуть на сайт и выбрать направление.