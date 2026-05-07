Врачей в России хотят избавить от бумажной волокиты: вот что придумали

В России предложили ввести общероссийскую информационную систему для обмена данными между врачами. С подобным мнением выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, это сократит объем бумажной работы в медучреждениях.
«Для выполнения поручения президента необходимо разработать единую информационную систему, которая должна быть внедрена во все медицинские организации регионов России и позволяла бы легко обмениваться информацией между больницами», — сказал для ТАСС Леонов.
По словам депутата, сейчас у каждого субъекта РФ есть своя система обмена данными.
По мнению Леонова, создание специализированной общероссийской информационной системы сделает обмен медицинскими данными более быстрым и точным.
