Британский турист погиб на Майорке после удара головой о стеклянную дверь

Второкурсник техникума в Перми погиб в душевой общежития 9 февраля. Очевидцы рассказали, что 17-летний студент зашел в душ около 17:00 и долго не выходил, после чего дежурная по этажу вызвала помощь. Среди обсуждаемых версий назывались удар головой и хронические заболевания, однако друзья и соседи отмечали, что серьезных проблем со здоровьем у студента не было.