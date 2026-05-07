Британский турист погиб на Майорке после удара головой о стеклянную дверь

Британский турист не выжил после удара головой о стеклянную дверь на популярном курорте Европы — испанском острове Майорка. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Sur in English.
Инцидент произошел в среду, 6 мая, в арендованном доме в городе Санта-Маргарита. Полиция обнаружила тело 26-летнего мужчины с осколками стекла в голове. На месте происшествия стражи правопорядка допросили четырех мужчин и двух женщин, находившихся в доме.
— Мы сосредоточены на версии, что это был трагический несчастный случай. Но пока слишком рано говорить наверняка о том, что произошло, — заявил источник в полиции.
Расследование проводит Гражданская гвардия Испании. Арестов пока не производилось, говорится в сообщении.
Второкурсник техникума в Перми погиб в душевой общежития 9 февраля. Очевидцы рассказали, что 17-летний студент зашел в душ около 17:00 и долго не выходил, после чего дежурная по этажу вызвала помощь. Среди обсуждаемых версий назывались удар головой и хронические заболевания, однако друзья и соседи отмечали, что серьезных проблем со здоровьем у студента не было.