Хабаровский губернатор пригласил сельских школьников к себе в кабинет

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сдержал обещание и пригласил к себе школьников из села Мичуринское, которые в марте записали для него видеоролик. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Весной ребята прислали на прямую линию главы региона видео, в котором спросили, как проходит его рабочий день, как выглядит кабинет и что нужно сделать, чтобы самому стать губернатором. Дмитрий Демешин пообещал лично всё показать, и накануне активисты школы имени Арсеньева побывали в правительстве края. Участниками экскурсии стали лучшие ученики. Среди них — победитель всероссийской олимпиады «Ближе к Дальнему» Матвей Щапов, обладатель Гран-при конкурса «Счастливая звезда» Назар Черняк, президент школы и победительница патриотического конкурса «80 лет Победы» Валерия Лукьяненко, а также председатель Совета Первых Елизавета Зубенко. Приехали и другие активисты — члены школьного лесничества, дипломанты чемпионата «Профессионалы», добровольцы.
«Часто думают, что губернатор — это человек за большим столом. Но это далеко не так. Я готов показать вам не только моё рабочее место, но и ответить на все вопросы», — сказал Дмитрий Демешин. Школьники расспросили его о хобби, любимом школьном предмете, отношении к спорту и книгам. Губернатор признался, что времени на чтение сейчас мало, но именно книги, по его мнению, во многом формируют характер и учат мечтать.
После беседы ребята подарили главе региона свою фотографию с пожеланиями и сувениры, а он провёл их в кабинет, где, как признался, иногда проходит не только день, но и ночь. На прощание Дмитрий Демешин сказал: «Уверен, те из вас, кто решит связать свою жизнь со служением государству, смогут в полной мере проявить свой талант, трудолюбие и преданность нашей Родине».
Школа села Мичуринское, построенная в 2022 году, считается одной из лучших в Хабаровском районе. Здесь учатся 462 ребёнка, работают 13 кружков, недавно открыли агрокласс и две теплицы, где дети выращивают овощи и получают первые навыки в растениеводстве.
