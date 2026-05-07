Жителей Эльбана приглашают рассказать о своём посёлке

Рабочий посёлок Эльбан в этом году отмечает 90-летие. Накануне годовщины со дня основания населённого пункта его жителей приглашают к участию в творческих акциях. Желающие могут рассказать о проживающих в Эльбане людях, провести виртуальную экскурсию или предложить логотип посёлка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прием рассказов от участников акции «История. События. Люди» продлится до 1 декабря. Желающие принять участие могут прислать рассказы длиной не более 300 печатных символов на одну из трех тем: о человеке, об организации, о событии.
Участники творческого конкурса «Экскурсия на диване» могут прислать заявки до 1 октября. Помимо ролика с видео-экскурсией необходимо отправить анкету-заявку.
Прислать работы можно на адрес электронной почты admelb@mail.ru с пометкой «Онлайн-рассказ» или «Экскурсия на диване» соответственно, а также на номер телефона 89141831945 в МАКС.
Прием заявок от участников конкурса на лучший логотип продлится до 20 мая. Голосование по определению победителя продлится с 22 мая по 1 июля, имя победителя объявят 4 июля.