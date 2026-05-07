Минтранс сообщил о переносе чартерной программы из России в Малайзию

Проект рейсов в Малайзию перенесен на неопределенный срок.

Источник: Комсомольская правда

Запуск чартерной полетной программы между Россией и Малайзией отложен из-за отсутствия заказчика со стороны туристической отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

«Запуск чартерной полетной программы [между Россией и Малайзией] перенесен ввиду отсутствия заказчика от туристической отрасли», — уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что изначально планировалось организовать полеты на чартерной основе с участием авиакомпании Red Wings. Компания продолжает переговоры с туроператорами по запуску рейсов и формированию конкурентоспособных туристических предложений.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия укрепляет сотрудничество с Малайзией на фоне схожих взглядов на мировой порядок в плане многополярности. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что страны взаимодействуют исходя из взаимного доверия и уважения.

