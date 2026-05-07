Стало известно, что можно и нельзя приносить с собой на ЕГЭ

Рособрнадзор утвердил перечень запретов для сдающих единый госэкзамен в 2026 году.
В пункте проведения ЕГЭ участникам запрещено общаться друг с другом или выполнять задания не самостоятельно. Например, списывать или пользоваться помощью со стороны.
Также нельзя проносить в аудиторию телефоны, компьютеры, шпаргалки, справочники и любые другие носители информации. Исключением стали специально разрешенные элементы для отдельных предметов.
Запрещены также любые попытки вынести черновики или экзаменационные материалы, включая электронные. Под запрет попадает фотосъемка бланков и дословное переписывание заданий «на черновик».
Правила категорически запрещают: ходить по классу без организатора, переговариваться, передавать друг другу что-либо из материалов или вещей.
