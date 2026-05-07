Расчлененное тело в сумке нашли у реки в Красноярском крае (видео)

В Красноярском крае 45-летнего жителя Ачинска подозревают в убийстве и расчленении 58-летнего мужчины. Его останки обнаружили 30 апреля местные жители в сумке на берегу реки Чулым возле деревни Старая Еловка Бирюлюсского округа. Об этом сообщили в региональных СК и МВД.
По версии следствия, преступление было совершено полгода назад. Установлено, что в октябре 2025 года мужчины познакомились на улице и злоумышленник пригласил потерпевшего к себе в квартиру с целью совместного употребления алкоголя.
«Между нетрезвыми мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил гостя. Через несколько часов тот скончался. С целью сокрытия следов совершенного преступления фигурант расчленил его тело, упаковал в сумку, вывез на берег реки Чулым и бросил в воду», — рассказали в СК.
Предполагаемого убийцу задержали накануне и заключили под стражу. В ходе допроса он признал вину в содеянном и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах преступления.
Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).