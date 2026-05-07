Хабаровский край вышел на второе место в стране по темпам промышленного роста

Экономика Хабаровского края демонстрирует устойчивый рост несмотря на внешние факторы. Об этом в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства региона за 2025 год заявил губернатор Дмитрий Демешин.
— Оборот организаций увеличен в 1,3 раза. По валовому региональному продукту мы перешагнули планку в 1,7 триллиона рублей. Задача на 2026 год — достичь показателя в 1,9 триллиона, — привел данные глава региона.
Результатом такой динамики стало увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета края. В прошлом году они достигли 222 миллиардов рублей, что на 37 миллиардов превысило аналогичный показатель 2024-го.
— Промышленность — ключевая сфера экономики региона, которая приносит доходы и обеспечивает рабочие места. А это непосредственно влияет на благосостояние наших жителей, — подчеркнул Дмитрий Демешин. — В отрасли заняты почти 75 тысяч человек. И прямой положительный эффект ощущают прежде всего семьи сотрудников, а результаты работы идут на пользу всему региону. По темпам промышленного производства завершили 2025-й год с ростом на 18,2 процента. Это второе место по стране. В текущем году планку не снижаем — уже прибавили 5,6 процента за первый квартал.
В отраслевой структуре региона ведущее место занимает природно-ресурсный комплекс. Предприятия ставят рекорды по добыче золота, олова, меди. Стабильно развивается обрабатывающая промышленность.
— Ключевой инструмент в данном случае — созданная в 2024 году Хартия промышленного технологического суверенитета и импортозамещения, — продолжил губернатор. — Она позволила локализовать производства и выстроить кооперационные связи между крупными компаниями и малым бизнесом.
Один из ярких примеров такого взаимодействия — авиастроительный кластер, который формируется совместно с ОАК. При поддержке Минвостокразвития и Минпромторга России правительство региона договорилось о локализации производства авиационных комплектующих. Вокруг заводов сформировались малые технологические компании, которые в короткие сроки организовали выпуск жгутов и кабельных сетей, режущего инструмента, а также наладили механообработку, производство дверей и люков для самолетов. В настоящее время рассматривается возможность сборки двигателей ПД-8.
— Пока многое в регион все еще завозится. Нам нужно масштабировать собственное производство металлопродукции, строительных материалов, оборудования, комплектующих под потребность Хабаровского края. Задача — выстроить внутренние кооперационные цепочки вокруг кластеров. Обеспечить диверсификацию экономики и отработать структуру поставок в расчете на наших производителей, — подчеркнул глава региона.
Одной из динамично развивающихся отраслей в крае является беспилотная авиация. В прошлом году местные предприятия произвели почти 100 тысяч аппаратов. В планах на 2026-й — уже более 330 тысяч дронов с уровнем локализации 80 процентов.
— Внедряем производство микроэлектронных компонентов, запустили линии по сборке аккумуляторных модулей, — продолжил Дмитрий Демешин. — Приступили к масштабному проекту — строительству завода по выпуску печатных плат. Одновременно расширяем гражданские сферы применения беспилотников: от лесоохраны и кадастровых работ до мониторинга трубопроводов и доставки грузов в отдаленные районы.
В числе ключевых отраслей экономики региона — судостроение.
— В минувшем году серьезным вызовом для краевого правительства стало восстановление Хабаровского судостроительного завода. Взяли под свое управление, сумели сохранить предприятие и ценнейшие кадры. 258 специалистов уже получили уведомления об увольнении, однако все они были отозваны, люди вернулись на свои рабочие места. Мы соединили на одной площадке завод и Хабаровскую ремонтно-эксплуатационную базу. Теперь формируем центр судостроения и судоремонта. Работаем над загрузкой предприятия заказами, — рассказал Дмитрий Демешин.
Занятость людей и подготовку кадров для местных предприятий губернатор также выделил в качестве одного из приоритетов. Сегодня уровень безработицы в Хабаровском крае находится на историческом минимуме — 1,3 процента. По программе повышения мобильности трудовых ресурсов в край переехали 238 квалифицированных специалистов из 51 региона страны. Это позволило снизить кадровую напряженность в судостроении, добыче полезных ископаемых, нефтепереработке, авиаперевозках, здравоохранении, фармацевтике и других отраслях.
Организовано обучение по востребованным профессиям для двух тысяч жителей края. Дополнительно подготовлено свыше 600 работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, которое обеспечивает треть рабочих мест в регионе — свыше 250 тысяч.
— Как сказал президент Владимир Путин, сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире, на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса, — подчеркнул Дмитрий Демешин. — Уверенно скажу: несмотря на сложности бизнес развивается. По итогам 2025 года количество МСП в крае выросло почти на две тысячи и превысило 55 тысяч. Работают институты развития, развернуто льготное кредитование. Среди тех, кто может получить помощь в Фонде поддержки предпринимательства, — как начинающие бизнесмены, так и участники специальной военной операции. В прошлом году предоставлено 273 микрозайма почти на 600 миллионов рублей.
За минувшие два года край вышел на рекордные объемы привлеченных инвестиций — суммарно 1,4 триллиона рублей. В числе масштабных проектов: освоение Малмыжского месторождения, строительство горно-обогатительной фабрики в Солнечном округе, вторая очередь Амурского гидрометаллургического комбината, запуск в отработку месторождения Талгий, ввод Тихоокеанской железной дороги с портом Эльга, открытие международного терминала аэропорта Хабаровск.
Кроме того, на полях ВЭФ-2025 подписано еще 24 соглашения на 2,4 триллиона рублей.
— Нам нужны новые проекты, необходимо максимально привлекать инвесторов в край. Очень перспективное направление для региона — создание автомобильного завода. Задача — запускать новые производства, в том числе используя компетенции наших зарубежных партнеров, — заключил Дмитрий Демешин.