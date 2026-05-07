В Швейцарии заявили о готовности принять у себя переговоры США и Ирана

Власти Швейцарии готовы принять у себя переговоры для урегулирования конфликта между Соединёнными Штатами и Ираном, заявила официальный представитель швейцарского министерства иностранных дел Мелани Гугельманн.
Она уточнила, что речь идёт о «добрых услугах». По словам Гугельманн, МИД Швейцарии «поддерживает контакты со всеми вовлечёнными сторонами».
«Швейцария всегда готова предложить свои добрые услуги. Конфедерация готова поддержать любую дипломатическую инициативу, способствующую установлению мира», — сказала она в разговоре с агентством ТАСС.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отказался от разработки ядерного оружия.
По информации Axios, Соединённые Штаты и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. В материале сказано, что переговоры могут состояться в Исламабаде или Женеве.
По данным Financial Times, экспаты покидают Дубай и переезжают в Швейцарию из-за конфликта в Иране.