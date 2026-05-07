В РФ организуют помощь подросткам, склонным подпадать под деструктивное влияние

Им организуют психолого-педагогическую поддержку.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Подросткам, склонным подпадать под деструктивное влияние, будет организована психолого-педагогическая помощь. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС.

Регионам РФ предписывается заниматься «организацией психолого-педагогического сопровождения выявленных несовершеннолетних, подверженных рискам вовлечення в деструктивную тематику, и исследование их активности и социального окружения».

Исполнительные органы субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, несут ответственность за эту работу. Ежегодный отчет должен предоставляться в Минпросвещения.

Тем же документом регионам предписывается совершенствовать деятельность сети координационных центров в образовательных организациях высшего образования по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма. Доклад об этой работе должен ежегодно предоставляться в Росмолодежь.