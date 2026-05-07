Обозначен алгоритм действий при переводе на закрытый счет

Юрист Хаминский: при переводе на закрытый счет деньги должны вернуться сами.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Если вы отправили деньги на закрытый банковский счет, в большинстве случаев они вернутся автоматически в течение нескольких дней. Но бывают сбои. О том, как действовать в таком случае, агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.

«Первым делом проверьте статус перевода в приложении. Если через несколько дней деньги не вернулись, обращайтесь в банк-отправитель: позвоните на горячую линию или придите в отделение. Напишите заявление об отмене операции. Чем раньше — тем выше шанс вернуть средства», — пояснил эксперт.

Юрист советует всегда перепроверять реквизиты перед отправкой и при возможности уточнять номер счёта у получателя. Паниковать не стоит: даже если автоматический возврат не сработал, деньги не пропадут.

При отказе банка можно обращаться в суд, советует Хаминский. Главное — не затягивать, особенно если счет уже переведён банком в разряд «спящих»: тогда вернуть перевод будет сложнее.