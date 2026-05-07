План «Ковёр» введён в 12 российских аэропортах

Временные ограничения на полёты введены в 12 авиагаванях России. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Источник: Life.ru

Меры введены в аэропортах Пензы, Пскова, Саратова, Ярославля, Нижнего Новгорода и Калуги. Ограничения также затронули воздушные гавани Геленджика, Краснодара, Внуково, Иванова, Сочи и Тамбова. Ограничения, как отмечается, необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что серия взрывов прогремела над Брянском и областью. Системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Жители насчитали не менее пяти-семи громких звуков в разных частях города. Несколько взрывов раздалось также в пригороде. Расчёты противовоздушной обороны также работают в Таганроге, в общей сложности за 15 минут прозвучало по меньшей мере пять взрывов.

