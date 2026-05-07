«Известия»: в Гаване начали строить российско-кубинский таксопарк

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Строительство российско-кубинского таксопарка началось в Гаване. Об этом «Известиям» сообщили в департаменте транспорта Москвы.
«Транспортный комплекс столицы находится в постоянном контакте с кубинскими коллегами и продолжает совместную работу по запуску таксомоторного парка в Гаване. В настоящее время кубинская сторона проводит строительные работы на земельных участках, где будут размещены объекты инфраструктуры таксопарка, сроки окончания строительных работ зависят от коллег», — отметили в департаменте транспорта.
В таксопарке, по данным газеты, планируется использовать 50 машин марки «Москвич» — бензиновых и электрических. Ожидается, что для электрокаров в Гаване создадут солнечную зарядную инфраструктуру.
В департаменте транспорта уточнили, что автомобили и оборудование готовы к отправке из России. «В перспективе таксопарк с автомобилями “Москвич” сможет обслуживать жителей Гаваны, туристов из России и других стран», — добавили там.