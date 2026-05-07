Россиян призвали выкладывать меньше фото из отпуска: вот зачем

Россиян предупредили о риске нарваться на мошенников, выкладывая фото из отпуска. Об этом для Газеты.Ru рассказала основатель компании Unisimka Анна Кашницкая.
Эксперт пояснила, что публикация в Сети своего местонахождения дает мошенникам сигнал, что у вас дома никого нет. Так аферисты могут не только организовывать кражи, но и манипулировать родными человека, чтобы выманить деньги или получить доступ к его имуществу.
По словам эксперта, для безопасности стоит выполнить несколько простых действий. Например, отключить геотеги и службы локации именно в самом приложении камеры, воздержаться от публикации постов в режиме реального времени, не отмечать аккаунт отеля.
Кашницкая также посоветовала не показывать на фото QR-коды, документы, билеты и банковские карты, проверять настройки приватности и не выкладывать график поездок и даты отъезда или возврата.
KP.RU накануне сообщал, что мошенники начали атаковывать россиян звонками для выманивания кодов из SMS под видом проверки посылок.