Диетолог Солнцева: безопасных доз алкоголя не существует, но есть допустимые

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Безопасных доз алкоголя не существует, но ВОЗ называет допустимое количество, которое можно употребить человеку за день, это 20−30 грамм чистого спирта для женщин и 30−40 для мужчин. Об этом ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.
«Безопасных доз алкоголя не существует. Сегодня у нас такой лозунг. Но есть то, что Всемирная организация здравоохранения описывает как допустимые дозы. Женщине допустимо до 20−30 грамм чистого спирта в день, а мужчине 30−40. А что такое 10 грамм? Это около 150 мл сухого вина или 250 мл пива», — сказала Солнцева.
Она подчеркнула, что употребление алкоголя в любом случае оказывает токсическое влияние на органы и системы и способствует обострению всех хронических болезней и даже развитию новых.
