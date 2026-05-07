Врач назвала симптомы проблем с сосудами

ВОРОНЕЖ, 7 мая — РИА Новости. Боль за грудиной, головные боли и головокружения, боль и слабость в мышцах ног, боли в животе после еды могут свидетельствовать о проблемах с сосудами, сообщила РИА Новости сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.
«Приступы внезапной давящей, сжимающей или жгучей боли за грудиной — это признаки ишемической болезни сердца. Головокружения, частые головные боли, шум в ушах, шаткость походки могут свидетельствовать об атеросклерозе артерий головного мозга», — сообщила она.
По словам врача, признаками хронической ишемии нижних конечностей является боль или слабость в мышцах ног, чаще всего в икрах, возникающие при ходьбе и исчезающие после отдыха. А постоянные или эпизодические боли в животе после еды, «боязнь еды», снижение веса — это признаки нарушения кровоснабжения кишечника.
«Атеросклероз — мультифокальное заболевание, поэтому обычно поражается сразу несколько бассейнов, и эти симптомы могут сочетаться», — отметила Татьяна Шмойлова.