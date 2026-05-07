АНО «Диалог»: число фейков про День Победы выросло на 76% за год

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Количество фейков, связанных с празднованием Дня Победы, в 2026 году растет опережающим темпом по сравнению с 2025 годом. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков.
«В 2026 году количество фейков, связанных с празднованием 9 Мая, растет опережающим темпом в сравнении с 2025 годом. Так, по состоянию на 6 мая зафиксировано 30 уникальных фейков, что на 76% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (17 уникальных фейков)», — сказал Маклаков.
По его словам, количество копий фейковых сообщений уже сейчас составляет 7,8 тыс., что на 37% выше, чем общее количество фейковых копий по итогам майских праздников в 2025 году. При этом большинство фейков, связанных с празднованием Дня Победы, как правило, распространяется за несколько дней до и непосредственно 9 Мая.