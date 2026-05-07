Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольчане поблагодарили ветеранов патриотической акцией «СПАСИБО»

В мероприятии приняли участие почти полторы тысячи горожан.

Источник: Хабаровский край сегодня

Школьники, студенты, члены военно-патриотических клубов и общественники приняли участие в акции «СПАСИБО», которая традиционно проводится в Комсомольске-на-Амуре в преддверии Дня Победы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие собрало более 1300 жителей Города юности.

По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, патриотическая акция «СПАСИБО» проводится в муниципалитете с 2015 года. Данное мероприятие — ещё одна возможность поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за Победу над фашистскими захватчиками.

Не остановила молодёжь даже непогода — акция прошла под аккомпанемент дождя с градом. Участники акции выстроились в слово «СПАСИБО», держа в руках листы бумаги и георгиевские ленты. Кроме того, для участников выступил коллектив «Жемчужина», который исполнил вальс. На акцию также были приглашены ветераны, которым вручили цветы и подарки.

На этом мероприятия, посвящённые празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, не заканчиваются. Так, сегодня, 7 мая, комсомольчане почтят память Героя Советского Союза, лётчика Алексея Петровича Маресьева — первостроителя города. Церемония возложения цветов к его бюсту начнётся в 11:00. В 12:00 цветы и венки будут возложены к памятному знаку «60 лет Победы» на проспекте Победы.