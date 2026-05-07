Комсомольчане поблагодарили ветеранов патриотической акцией «СПАСИБО»

Школьники, студенты, члены военно-патриотических клубов и общественники приняли участие в акции «СПАСИБО», которая традиционно проводится в Комсомольске-на-Амуре в преддверии Дня Победы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие собрало более 1300 жителей Города юности.
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, патриотическая акция «СПАСИБО» проводится в муниципалитете с 2015 года. Данное мероприятие — ещё одна возможность поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за Победу над фашистскими захватчиками.
Не остановила молодёжь даже непогода — акция прошла под аккомпанемент дождя с градом. Участники акции выстроились в слово «СПАСИБО», держа в руках листы бумаги и георгиевские ленты. Кроме того, для участников выступил коллектив «Жемчужина», который исполнил вальс. На акцию также были приглашены ветераны, которым вручили цветы и подарки.
На этом мероприятия, посвящённые празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, не заканчиваются. Так, сегодня, 7 мая, комсомольчане почтят память Героя Советского Союза, лётчика Алексея Петровича Маресьева — первостроителя города. Церемония возложения цветов к его бюсту начнётся в 11:00. В 12:00 цветы и венки будут возложены к памятному знаку «60 лет Победы» на проспекте Победы.