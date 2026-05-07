В Хабаровском крае за сутки зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, это было столкновение автомобилей. Погибших нет. Всего за сутки выявлено 518 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них двое — в Хабаровске. Ещё 22 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах, в краевой столице таких случаев — 15. Также к ответственности привлекли 15 пешеходов за нарушение правил перехода дороги, из них двое — в Хабаровске. Обстоятельства столкновения устанавливаются. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам. Пешеходам также напоминают о необходимости переходить дорогу только в установленных местах.