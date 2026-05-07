В Хабаровске временно отключат несколько телеканалов и радиостанцию

Хабаровчан предупредили о кратковременном отключении эфирного вещания. Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» планирует провести профилактические работы на радиовещательном оборудовании, из-за чего часть телеканалов и одна радиостанция временно уйдут в тишину. Отключения запланированы на период с 18 по 20 мая, но точный день будет зависеть от погоды — метеоусловия должны позволить техническим специалистам безопасно провести все необходимые манипуляции.
Профилактика будет проводиться в дневные часы — с десяти утра до четырех часов пополудни. При этом само отключение эфирной трансляции продлится не больше трех часов, так что перерыва на целый день не будет. Как только специалисты завершат регламентные работы, все программы вернутся в эфир в обычном режиме.
Под временное отключение попадут первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения — это пакеты каналов РТРС-1 и РТРС-2 с временным сдвигом для Дальнего Востока. Также будет недоступна радиостанция «Радио Гордость» на частоте 105,2 МГц и телеканал «Суббота». Остальные каналы и радиостанции продолжат работу без изменений.
В филиале РТРС приносят извинения за временные неудобства и напоминают, что такие профилактические работы — это плановая история, которая позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии и избегать внезапных аварийных отключений.