Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минпросвещения сообщили о новой функции для учителей на платформе «Макс»

В «Максе» запустили чат-бот по защите чести и достоинства учителей.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей «Правовой ассистент педагога» стал доступен в мессенджере «Макс», с момента запуска к нему обратились уже порядка 3,5 тысячи уникальных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Сервис уже стал востребованным помощником для учителей. Он позволяет быстро получать актуальную информацию и консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. В дальнейшем планируется расширение функционала и базы знаний», — сказал глава министерства Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Так, с момента запуска чат-бота к нему уже обратились 3 412 уникальных пользователей из разных регионов России.

Наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского края, Республики Бурятия, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей.

Пользователи совершили в боте свыше 13,3 тысяч действий. Самыми популярными направлениями запросов стали раздел «Мои права как педагога», блок «Часто задаваемые вопросы», а также разделы «Нормативная и методическая база» и «У меня произошел конфликт».

Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс >>>