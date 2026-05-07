В Минпросвещения сообщили о новой функции для учителей на платформе «Макс»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей «Правовой ассистент педагога» стал доступен в мессенджере «Макс», с момента запуска к нему обратились уже порядка 3,5 тысячи уникальных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«Сервис уже стал востребованным помощником для учителей. Он позволяет быстро получать актуальную информацию и консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. В дальнейшем планируется расширение функционала и базы знаний», — сказал глава министерства Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Так, с момента запуска чат-бота к нему уже обратились 3 412 уникальных пользователей из разных регионов России.
Наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского края, Республики Бурятия, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей.
Пользователи совершили в боте свыше 13,3 тысяч действий. Самыми популярными направлениями запросов стали раздел «Мои права как педагога», блок «Часто задаваемые вопросы», а также разделы «Нормативная и методическая база» и «У меня произошел конфликт».
