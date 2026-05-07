Вильнюс пригрозил «последствиями» своим гражданам, которые хотят 9 Мая возложить цветы к монументам советским войнам. Об этом РИА Новости рассказала активистка Камиле из Вильнюса.
При этом родственник рассказчицы, воевавший в Афганистане, получил предупредительный звонок из департамента госбезопасности Литвы. Ему запретили посещать памятники советским солдатам.
«Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия», — процитировала сотрудников госбезопасности собеседника агентства.
Аналогичный случай произошел в Шяуляе. Тогда двое стрелков из литовского Союза наведались к местному правозащитнику, который попросил не называть его имени из страха за свою безопасность. Тогда мужчине настоятельно посоветовали «воздержаться от активных шагов 9 Мая».
Напомним, что на официальном уровне 9 Мая в Риге, Таллине и Вильнюсе русскоязычные общины и общественные организации проводят возложение цветов к памятникам советским воинам-освободителям.
Тем временем в Москве Парад Победы пройдет без техники из-за террористической активности Киева.