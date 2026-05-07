Дрель в 7 утра и другие «сюрпризы»: Юрист рассказал, как приструнить шумного соседа по даче

Если речь про СНТ — в первую очередь смотрим устав товарищества. Большинство уставов СНТ устанавливают часы тишины и допустимое время для шумных работ. Типичная формулировка: с 9:00 до 21:00 в будни, с 10:00 до 20:00 в выходные. Если сосед стучит молотком в семь утра и устав это запрещает, то он нарушает внутренние правила товарищества, и можно действовать через правление СНТ (жалоба, рассмотрение на общем собрании, вплоть до штрафов, предусмотренные уставом).