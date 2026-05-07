Конгрессвумен Луна заявила, что видела вещи внеземного происхождения

Член Палаты представителей Соединённых Штатов Анна Паулина Луна заявила, что видела «вещи внеземного происхождения», речь идёт о странных объектах.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна заявила, что была очевидцем «вещей внеземного происхождения», она отметила, что планирует огласить информацию о неопознанных летающих объектах.

«Есть нечто, что мы объяснить не можем. Это вещи внеземного происхождения, их точно сделали не люди. Когда информация будет рассекречена, я устрою пресс-конференцию и покажу, что видела», — сказала Луна, комментарий прозвучал в интервью NewsNation.

По её словам, речь идёт не об инопланетянах. Луна утверждает, что видела странные объекты.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти в ближайшее время опубликуют максимально возможный объём данных об НЛО, которые основаны по большей части на показаниях военных пилотов.

По словам бывшего американского лидера Барака Обамы, власти США не смогли бы скрыть НЛО, так как плохо хранят секреты. В феврале Обама поделился, что верит в существование инопланетян, по его словам, «они реальны». В 2021 году Обама рассказал о снимках с НЛО, хранящихся в секретных архивах Пентагона.

