КСВО передал бойцам на СВО посылки и письма от детей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Комитет семей воинов Отечества (КСВО) в преддверии 9 Мая передал бойцам СВО гуманитарный груз с посылками, письмами и пожеланиями от детей. Об этом ТАСС рассказали в КСВО.
«Во время недавней гуманитарной миссии в зону СВО передали нашим защитникам Отечества вместе с посылками послания от детей и студентов Таштыпского района», — рассказала Людмила Круговых, руководитель КСВО Республики Хакасия.
Как рассказали в комитете, бойцы поблагодарили волонтеров за переданный гуманитарный груз. Особенно поблагодарили за флаг и письма. В комитете отметили, что к детским письмам и рисункам у бойцов особенно трепетное отношение.
«Спасибо большое за помощь землякам, а так же нашему младшему поколению — детям — за письма, просто огромное спасибо! С вашей помощью мы будем выполнять боевые задачи и продвигаться только вперед и ни шагу назад! Победа будет за нами!», — заверили военнослужащие в обратной связи.