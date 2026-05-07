В Красноярске после сообщений об истязании детей в садике завели дело (видео)

СК возбудил уголовное дело по факту истязания воспитанников детского сада № 277 в красноярском микрорайоне Северный.

О жестоком обращении с детьми журналистам ТВК рассказали родители. По их словам, воспитатель дергала малышей за руки и грубо усаживала на скамейку. Родители предполагают, что женщина применяла к малышам физическую силу систематически: в течение нескольких месяцев они находили синяки на телах детей, но педагог объяснял это тем, что они сами ударились.

О происходящем узнали случайно: в конце апреля жители соседних домов сняли на видео, как воспитатель ведет себя с детьми во время прогулки, и отправили кадры их родителям. Они запросили записи с камер наблюдения, на которых увидели, что с их детьми обращаются грубо.

Сюжет СМИ увидели следователи и возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Newslab теперь в МАХ.