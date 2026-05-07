Рособрнадзор определил запреты для участников ЕГЭ-2026

Под запрет попал и вынос черновиков, бланков и электронных носителей с заданиями. Фотографировать экзаменационные листы и переписывать задания в черновики также не разрешается. Помимо этого, во время экзамена нельзя ходить по аудитории без организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. Если участник нарушит порядок, его удалят из пункта проведения. На месте составят акт, второй экземпляр направят в государственную экзаменационную комиссию.