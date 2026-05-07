В Панаме прошло торжественное шествие «Бессмертного полка»

МЕХИКО, 7 мая. /ТАСС/. Торжественное шествие «Бессмертного полка» состоялось в преддверии Дня Победы в Панаме при участии дипломатов, соотечественников и местных жителей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила координатор акции в центральноамериканской стране Наталья Тагер.
«Каждый год мы организуем это мероприятие, и каждый раз к нам присоединяются новые люди, чтобы поддержать и сохранить память о подвиге героев. Для нас это самый важный праздник года», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, памятная акция началась с панихиды по героям Великой Отечественной войны, после чего посол России в Панаме Константин Гаврилов выступил с торжественной речью, а сама Тагер рассказала собравшимся об истории движения. Кульминацией мероприятия стало шествие, участники которого пронесли фотографии ветеранов под песню «Катюша».
В завершение акции собравшиеся возложили цветы к памятнику советским подводникам. Этот монумент посвящен экипажам подводных лодок, прошедших через Панамский канал в годы войны, и является символом исторической памяти и уважения к подвигу советских военных на территории Панамы.