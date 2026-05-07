Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Панаме прошло торжественное шествие «Бессмертного полка»

В завершение акции собравшиеся возложили цветы к памятнику советским подводникам.

МЕХИКО, 7 мая. /ТАСС/. Торжественное шествие «Бессмертного полка» состоялось в преддверии Дня Победы в Панаме при участии дипломатов, соотечественников и местных жителей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила координатор акции в центральноамериканской стране Наталья Тагер.

«Каждый год мы организуем это мероприятие, и каждый раз к нам присоединяются новые люди, чтобы поддержать и сохранить память о подвиге героев. Для нас это самый важный праздник года», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, памятная акция началась с панихиды по героям Великой Отечественной войны, после чего посол России в Панаме Константин Гаврилов выступил с торжественной речью, а сама Тагер рассказала собравшимся об истории движения. Кульминацией мероприятия стало шествие, участники которого пронесли фотографии ветеранов под песню «Катюша».

В завершение акции собравшиеся возложили цветы к памятнику советским подводникам. Этот монумент посвящен экипажам подводных лодок, прошедших через Панамский канал в годы войны, и является символом исторической памяти и уважения к подвигу советских военных на территории Панамы.

Узнать больше по теме
Панамский канал: почему судоходная артерия так важна для торговли и зачем она Дональду Трампу
Современная торговля во многом зависит от логистических цепочек, большая часть которых приходится на морские перевозки. Не последнюю роль играет Панамский канал, позволяющий быстро попасть из Атлантического в Тихий океан. Разбираемся, зачем важная транспортная артерия понадобилась Трампу.
Читать дальше